مصر تدخل موسوعة "جينيس" بإنجازين فى مجال الزراعة

أعلنت كنزي الدفراوي، محكم رسمي معتمد لدى موسوعة "جينيس"، عن دخول مصر موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، لتحقيقها إنجازين، وهما توفير أكبر مخزون مياه وزراعة أكبر مزرعة نخيل في العالم.

وقالت: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم لإعلان نتائج محاولتي تسجيل في موسوعة جينييس للأرقام القياسية لأكبر مزارع التمر، وقمت بفحص سجلاتكم، ويسعدني أن أقول إن كل الشروط والإرشادات والمتطلبات تم اتباعها".

وأضافت: "ونيابة عن موسوعة جينيس العالمية أهنئكم على هذا الإنجاز الرائع، والآن أعلن رسميًا أنكم حققتم أكبر مخزون من المياه في العالم بكميات 245 ألف كم متر مكعب، وحققتم أكبر مزرعة نخيل في العالم بمساحة 132 كم مربع".

وتابعت: "أهنئكم ونتمنى لكم تحقيق مزيد من الأرقام في المستقبل".

جاء ذلك خلال احتفالية موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.