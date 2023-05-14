الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: حريصون على تعظيم المحاصيل الزراعية وجذب المستثمرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة حريصة على تعظيم كل ما لديها من محاصيل زراعية، ويجب العمل على جذب المستثمرين للمناطق الزراعية الجديدة وزيادة الكثافة السكانية، ولا بد من عمل دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعي جديد يلبي متطلبات السوق.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات احتفالية موسم حصاد القمح بشرق العوينات المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "عملنا لأكثر من عامين ونصف في دراسات جريد النخل، ثم تم إجراء التجارب وصولًا إلى المواصفة المقبولة، دي هتكون للاستفادة منها في مدينة توشكي".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح وعددًا من المحاصيل بشرق العوينات فى أضخم مشروع لإنتاج القمح، إذ تشهد مصر جهودًا كبيرة تقوم بها الدولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

7 سنوات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الرقعة الزراعية الكثافة السكانية

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