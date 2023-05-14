أسعار السمك اليوم 14-5-2023 في القاهرة.. والدواجن واللحوم

يتساءل المواطنين عن أسعار السمك اليوم في القاهرة والتي تشهد استقرارًا نسبيًا في الأسواق للهروب من ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والتي يفضلها الكثيرين من المواطنين على سفرتهم اليومية ويقدم موقع الدستور الإلكتروني نشرة بفصيلية بالأسعار من واقع سوق العبور المخصص لبيع السلع الغذائية بالجملة.

أسعار السمك اليوم في القاهرة

يُسعر السمك يوميا وفقا لوفرة الصيد في المحافظات الساحلية والتي يتم نقلها إلى سوق العبور بالقاهرة ومنها إلى تجار التجزئية للبيع في الأسواق الشعبية وإليكم أسعار السمك اليوم في القاهرة بالتفصيل:-

وصل سعر السمك البلطي إلى 72 جنيه للكيلو.

وصل سعر السمك البلطي الأسواني إلى 50 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك المكرونة السويسي إلى 110 جنيه للكيلو.

وصل سعر الكابوريا إلى 170 جنيه للكيلو.

وصل سعر الكالمياري إلى 200 جنيه للكيلو.

وصل سعر السردين إلى 75 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك قشر البياض إلى 100 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك موسي إلى 160 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك الثعابين إلى 250 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك الوقار إلى 130 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك السردين المجمد إلى 60 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك الماكريل المجمد إلى 75 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

تشهد أسواق الدواجن انخفاض في أسعار الطيور بأنواعها المختلفة، وذلك عقب توفير الأعلاف الحيوانية بقيمة 1500 جنيه للطن حيث جاءت الأسعار في محلات بيع الطيور كما يلي :-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 62 جنيه وفي محلات بيع الطيور نحو 72 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة 55 جنيه وفي محلات بيع الطيور نحو 62 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزرعة 78 جنيه وفي محلات بيع الطيور نحو 80 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل.

أسعار اللحوم في الأسواق للمستهلكين

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء في منافذ أمان نحو 220 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي في منافذ القوات المسلحة نحو 250 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم المفرومة في الأسواق نحو 200 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز في الأسواق نحو 320 جنيه.