الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار السمك اليوم 14-5-2023 في القاهرة.. والدواجن واللحوم

السمك
السمك

يتساءل المواطنين عن أسعار السمك اليوم في القاهرة والتي تشهد استقرارًا نسبيًا في الأسواق للهروب من ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والتي يفضلها الكثيرين من المواطنين على سفرتهم اليومية ويقدم موقع الدستور الإلكتروني نشرة بفصيلية بالأسعار من واقع سوق العبور المخصص لبيع السلع الغذائية بالجملة.

أسعار السمك اليوم في القاهرة

يُسعر السمك يوميا وفقا لوفرة الصيد في المحافظات الساحلية والتي يتم نقلها إلى سوق العبور بالقاهرة ومنها إلى تجار التجزئية للبيع في الأسواق الشعبية وإليكم أسعار السمك اليوم في القاهرة بالتفصيل:-

  • وصل سعر السمك البلطي إلى 72 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر السمك البلطي الأسواني إلى 50 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر سمك المكرونة السويسي إلى 110 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر الكابوريا إلى 170 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر الكالمياري إلى 200 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر السردين إلى 75 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر سمك قشر البياض إلى 100 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر سمك موسي إلى 160 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر سمك الثعابين إلى 250 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر سمك الوقار إلى 130 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر سمك السردين المجمد إلى 60 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر سمك الماكريل المجمد إلى 75 جنيه للكيلو.
txt

سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

txt

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية 

تشهد أسواق الدواجن انخفاض في أسعار الطيور بأنواعها المختلفة، وذلك عقب توفير الأعلاف الحيوانية بقيمة 1500 جنيه للطن حيث جاءت الأسعار في محلات بيع الطيور كما يلي :-

  • سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 62 جنيه وفي محلات بيع الطيور نحو 72 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل.
  • سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة 55 جنيه وفي محلات بيع الطيور نحو 62 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل.
  • سجل كيلو الفراخ الساسو في المزرعة 78 جنيه وفي محلات بيع الطيور نحو 80 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل.
txt

15%.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ

txt

هاني ميلاد يوضح: هل تنخفض الأسعار بعد إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك؟

أسعار اللحوم في الأسواق للمستهلكين

  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء في منافذ أمان نحو 220 جنيه.
  • سجل سعر كيلو اللحوم البلدي في منافذ القوات المسلحة نحو 250 جنيه.
  • سجل سعر كيلو اللحوم المفرومة في الأسواق نحو 200 جنيه.
  • سجل سعر كيلو اللحم الكندوز في الأسواق نحو 320 جنيه.

اقرأ أيضا 

أسعار الذهب اليوم السبت 2023

أسعار السمك اليوم في القاهرة أسعار السمك اليوم اسعار السمك القاهرة السمك البلطي سمك المكرونة سعر الكابوريا الكالمياري

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"الاتصالات" تكرم عددًا من العاملين بها من مجتازى برامج تنمية وبناء القدرات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

الرئيس السيسى يشهد بدء موسم حصاد القمح (بث مباشر)

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

أثناء لهوه أمام المنزل.. مصرع طفل صدمه "ميكروباص" في طما بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية