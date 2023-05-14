الرئيس السيسى: أدعو رجال الأعمال للمشاركة فى مشروعات زراعة المحاصيل الاستراتيجية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين لديهم فرصة للمشاركة في مشروعات زراعة المحاصيل الاستراتيجية، معقبًا: "المشوار الكبير والصعب إحنا خلصناه، ودلوقتي الكلام ده متاح لكن بشروط، وهي الحفاظ على حجم الأراضي والدورة الزراعية التي تخدم المحاصيل الاستراتيجية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات، اليوم الأحد: «لازم نحترم المحاصيل الاستراتيجية، ونزرع الـ700 ألف فدان بمحاصيل محددة من أجل الاستفادة منها للسوق المصرية، أو كمنتج استراتيجي، من أجل تقليل الفجوة وتأمين استخدامنا للمحاصيل الاستراتيجية».

وقال اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إن إنتاج توشكى يتحسن عاما بعد عام، مؤكدًا أنها منطقة واعدة ومشروع ناجح.