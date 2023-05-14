الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

13 معلومة عن مشروعات شرق العوينات

شرق العوينات
شرق العوينات

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق العوينات، وهو أضخم مشروع لإنتاج القمح في مصر.

ويُعد هذا المشروع من أهم المشاريع الزراعية، حيث أنه بحلول عام 2024 سيكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا المشروع.

- يعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر.

- يهدف هذا المشروع  لزراعة القمح بمساحة تتجاوز ١٨٦ ألف فدان.

- تقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبى الغربى لمصر.

- تقع هذه المنطقة على بُعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر.

- يتميز هذا الموقع بالتربة الغنية والخالية من الملوثات.

- تبلغ مساحة المنطقة 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية.

- تعمل على إنتاج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًا.

- من أهم المحاصيل التي تزرع بهذه المنطقة البطاطس والقمح والذرة والبصل والتمور، وتصدر إلى الخارج.

- إجمالى المساحة المزروعة فى منطقة شرق العوينات يبلغ 190 ألف فدان.

- خلال الفترة من نهاية التسعينيات حتى 2012 تمت زراعة 80 ألف فدان.

- خلال الفترة من 2014 حتى 2022 تمت زراعة 110 آلاف فدان.

- الهدف من المحاصيل الزراعية هو الإسهام فى توفير احتياجات السوق المحلية.

- عام 2024 سيكون حجم المساحة المستصلحة فى منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان.

احتياجات السوق المحلي ابرز المعلومات احتياجات السوق المحلية احتياجات السوق الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أ الرئيس عبدالفتاح

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