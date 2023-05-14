الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بإدراة مصنع بدون ترخيص في القاهرة

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط 3 أشخاص؛ لإدراتهم مصنع بدون ترخيص لتعبئة مستحضرات التجميل.

وأكدت التحريات قيام أحد الأشخاص باستئجار شقة، واستغلالها في تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط 3 أشخاص وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية، المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع وأدوات التصنيع وكمية كبيرة من العبوات والبخاخات البلاستيك الفارغة مختلفة الأحجام والأشكال "معدة للتعبئة"، وعلامات مائية واستيكرات ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا بإدارة المصنع بدون ترخيص، وقيامهم بتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وطباعة الإستيكرات المضبوطة داخل مطبعة في الموسكى.

وباستهداف المطبعة تم ضبط مالك المطبعة وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة مصنع بدون ترخيص مستحضرات التجميل ضبط أرباح غير مشروعة

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