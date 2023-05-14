اللواء توفيق سامى: نستهدف إضافة 230 ألف فدان قمح بشرق العوينات وتوشكى

قال اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إن إجمالي المساحة المزروعة ضمن أعمال الشركة هو 410 آلاف فدان، معقبًا: "مبدأنا في الشركة هو الزراعة النظيفة، لذلك إنتاجنا متميز في جميع الزراعات".

وأضاف توفيق خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أن الشركة تقوم بزراعة محاصيل استراتيجية وأنواع متعددة من الزراعات، لافتًا إلى أنه جارٍ حصاد ما يزيد على 304 آلاف فدان قمح بإنتاجية من 700 إلى 750 ألف طن.

وأوضح أن المستهدف من القمح خلال عام 2023/2024 هو إضافة 230 ألف فدان منها 30 ألف فدان في شرق العوينات، و200 ألف فدان في توشكى ليصبح إجمالي المساحة 530 ألف فدان.

وأشار إلى أن مشروع التمور يستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان، حيث تمت زراعة 1.5 مليون نخلة وجارٍ تجهيز المساحة المتبقية.