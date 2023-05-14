محافظ أسيوط يبحث إنشاء مدافن صحية ومحطات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات وخطوات إنشاء مدافن صحية ومحطات وسيطة للتخلص الآمن للمخلفات الصلبة بعدد من مراكز المحافظة وذلك للوصول إلى بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإنشاء مزيد من المدافن الصحية والمصانع لتدوير المخلفات الصلبة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030، مؤكدًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة والمخلفات الصلبة وفقاً للخطة الموضوعة وبناءاً على الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه برجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس حسام صلاح الدين رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط.

- تطوير منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة

و تناول اللقاء استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات، وما تم تنفيذه من خطوات في تطوير منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وخاصة إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة فضلاً عن مناقشة المعوقات وإيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما استعرض اللقاء ما تم تنفيذه من حملات وندوات للتوعية والنظافة والتشجيع على الزراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز وما تم في المبادرة الرئاسية " زراعة 100 مليون شجرة" وتفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وشدد محافظ أسيوط على أهمية نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات المحددة وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والقمامة بالتخلص الآمن منها من أجل إعادة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الأحياء والمراكز وهيئات ومؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والأحزاب والمجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة وتطبيق منظومة فعالة ومستدامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والحد من التغيرات المناخية مشيراً إلى مواصلة تنفيذ مثل تلك الحملات والمبادرات بباقي القرى والمراكز.