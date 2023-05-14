الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمشاركة بمؤتمر محاكاة منظمة التعاون الإسلامي.. رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتور أسامة الأزهري

جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والسفير عبد الفتاح عز الدين  سفير مصر السابق بشنجهاي الصين، والدكتور رحمت أمينج لاسيم نائب السفير الإندونيسي بمصر، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر و مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس معهد الإذاعة و التلفزيون.

وقال  رئيس الجامعة،  إن زيارة تلك الكوكبة من الشخصيات البارزة داخل مصر وخارجها يأتى فى إطار مشاركتهم  فى حفل ختام المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) للموسم السادس ، والمقرر لها أن تنطلق اليوم، بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري بالجامعة.

 وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، ووكلاء كلية التجارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشهد عددا من الجلسات النقاشية، بالإضافة إلى ندوة بعنوان: " منظمة التعاون الإسلامي ومواجهة الإلحاد " للدكتور أسامة الأزهري،  و ذلك تحت إشراف  الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة و المشرف العام على النشاط، و الدكتور الحسن خيرى، و الدكتور محمد عبد الناصر المشرفين الأكاديميين على نشاط نموذج المحاكاة.


و يشارك  فى هذا  الموسم نحو 400 طالب بواقع 13 كلية بالجامعة، و15 مقترحا بحثيا، وأشار الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا يأتي في إطار مشاركتهم  فى حفل ختام المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) و المشاركة في العديد من الندوات و الجلسات العلمية.

جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
جانب من حفل الاستقبال
IMG-20230514-WA0018
IMG-20230514-WA0018
الإعلامى الدكتور جمال الشاعر الأعلي للثقافة التعليم والطلاب الجلسات النقاشية الدكتور أحمد المنشاوى الدكتور أسامة الأزهري السفير الإندونيسي الشخصيات البارزة المجلس الأعلى للثقافة أنشطة الطلابية جامعة أسيوط هيئة التدريس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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