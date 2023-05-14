الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الغرفة التجارية بالإسكندرية: مصر أصبحت تغطي احتياجاتها من الطاقة

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إنه بفضل جهود الحكومة وبالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، أصبحت مصر تغطي احتياجاتها من الطاقة، ومشيرا إلى أن الأهم من ذلك هو توفير المزيد لاستخدامها في الصناعة والتنمية والتصدير، بالإضافة إلى إنشاء مركز للطاقة لشرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الوكيل - خلال كلمته في ندوة مستقبل كفاءة الطاقة في المباني العامة في مصر، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي - "أنه بدعم من الاتحاد الأوروبي، نقوم بتنفيذ عشرات المشاريع الإقليمية والعابرة للحدود، وإجراء دراسات الجدوى، وتنظيم المؤتمرات وفعاليات التوفيق، وجمع المئات من قادة الأعمال في جميع مجالات الطاقة معًا؛ بهدف إنشاء شراكات طويلة الأمد، وسنستمر في الدعوة إلى قانون للحفاظ على الطاقة مع الحوافز وتشجيع إنشاء شركات خدمات الطاقة بدعم من شركائنا في التنمية".

وأكد أنه بفضل دعم وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي والكهرباء، وبرنامج ENI CBC MED التابع للمفوضية الأوروبية من خلال مشاريع Maia Taqa و SOLE ، وبرنامج ENPI CBC MED التابع للاتحاد الأوروبي من خلال FOSTER in Med وSHAMS ، والاتحاد الأوروبي الإقليمي في مشاريع EuroMedInvest و EBSOMED ، تم تحقيق الكثير في مجالات الطاقة المتجددة.

واستكمل أن شمل ذلك مجموعة من الأنشطة والمشاريع التجريبية التي تم تمويلها من قبل مئات الشركات لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وحماية البيئة، التي بدأت من خلال التدريبات، ونقل التكنولوجيا، والدعوة للإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ودعم الشركات الناشئة.

يذكر أن غرفة الإسكندرية هي الغرفة الأولى في إفريقيا والعالم العربي، التي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية.

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