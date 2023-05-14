البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان صادر عن البيت الأبيض، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أمس السبت، بوساطة مصرية.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس السيسي بذل جهودًا مهمة للغاية من أجل التوصل لذلك الاتفاق ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "ترحب الولايات المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين المتمركزين في غزة بوساطة الحكومة المصرية بعد ما يقرب من خمسة أيام من التصعيد".

وأعربت عن الامتنان للجهود الدبلوماسية الهامة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسئولين المصريين.

ونجحت الجهود المكثفة التي قادتها مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، دخل حيز التنفيذ في العاشرة مساء أمس السبت.