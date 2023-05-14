رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد عددا من المنشآت الخدمية بمقر الجامعة

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، عددا من المنشآت الخدمية تحت الإنشاء بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، ورافقه فى الجولة المهندس احمد خليل مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة، والمهندس أحمد أيوب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة وعدد من السادة المهندسين العاملين بهذه المشروعات.

وقال رئيس الجامعة، إن الجولة تضمنت تفقد أعمال إنشاء محطة تنقية مياه الشرب تحت الإنشاء بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب في الساعة، بالإضافة إلى تفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية تحت الإنشاء سعة المحطة 2800 متر مكعب في اليوم، هذا بالإضافة إلى تفقد مبنى الأنشطة الطلابية تحت الإنشاء المقام عليها المبني 6000 م والمؤسس على ثلاثة أدوار ويضم قاعات لكافة الأنشطة الطلابية وقاعات للاستذكار ومكتبات وقاعة سيمنار وقاعات للمؤتمرات وكافيتريا.



وأضاف "طنطاوي" ، أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة، دخول عدد من المباني الخدمة مع بداية العام الجامعى الجديد منها مبانى كليات التربية الرياضية وكلية الزراعة والطب البيطري وكلية الهندسة والاستفادة من مبنى كليتى الزراعة والطب البيطري فى نقل كلية الآداب إلى مقر الجامعة الجديد، مشيرا إلىى أن الجولة تأتى في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمنشآت الجامعة تحت الإنشاء مطالبا الشركات المنفذة الالتزام بالمواعيد المقرر لانتهاء الأعمال لدخولها الخدمة مع العام الجامعى الجديد.

كما استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة، الدكتور جمال محمد علي أستاذ الإدارة الرياضية والأمين العام للنقابة العامة للمهن الرياضية ومدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنفيذ مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية لرفع المستوي الفني للمدربين والاداريين بالمحافظة ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمحافظات الحدودية