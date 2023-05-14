"الاتصالات" تكرم عددًا من العاملين بها من مجتازى برامج تنمية وبناء القدرات

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تسليم شهادات إتمام عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية والمهارات الشخصية والإدارية لمجموعة من العاملين بها، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندس رأفت هندي، نائب الوزير للبنية التحتية، والدكتور أيمن حسن، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية. وتأتى البرامج تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية واستكمالاً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى التي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة واستدامتها، وضمان التميز التشغيلي.

كما تأتي البرامج فى إطار جهود سد الاحتياجات التدريبية للعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2022/2023، بالتعاون بين التطوير المؤسسى والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة وبالشراكة مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالوزارة. وقد استمرت البرامج على مدار خمسة أشهر خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2023، وتضمنت البرامج تنمية معارف ومهارات 77 موظفًا من العاملين بإدارات الوزارة حول الإدارة الرقمية للمشروعات، والمهارات الشخصية الاحترافية فى عصر التحول الرقمي، فضلاً عن بعض البرامج الرقمية المتخصصة فى الجوانب الإدارية والقانونية والهندسية.

وفي نهاية الحفل وجه خريجو البرامج كلمة شكر إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الوزارة، وذلك لما لمسوه من رعاية واهتمام وما حصلوه من معارف ومهارات طوال فترة البرامج، مشيدين بجودة البرامج وتنوع موضوعاتها، والمزج بين الجانب النظري والجانب التطبيقي فى التدريب.

حفل تسليم شهادات

حفل تسليم شهادات

حفل تسليم شهادات

حفل تسليم شهادات

حفل تسليم شهادات

حفل تسليم شهادات