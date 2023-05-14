"تعليم نجع حمادي" يؤكد انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي

تابع أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد 14 من مايو 2023، انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، بعدد من مدارس لإدارة في جو من الهدوء والاطمئنان والانضباط، دون رصد أي شكاوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تفقد مدير عام الإدارة، انعقاد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بمدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح الإعدادية بنين، والمحطة الإعدادية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، كما تفقد انعقاد امتحان الصف الثاني الثانوي بمدرسة الثانوية بنين بنجع حمادي، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية، الامتحان في مادة الكيمياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة الجغرافيا، مؤكدا تمكن الطلاب من أداء الامتحان عبر منظومة "التابلت".



وشدد الدردير، على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء من الطلاب أو المعلمين داخل لجان الامتحانات، وتوفير جو من الهدوء والاطمئنان والانضباط، للطلاب خلال أداء الامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد المدير العام، انتهاء الإدارة التعليمية بنجع حمادي من كافة الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب والتلاميذ لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، وتشكيل غرفة عمليات فرعية بديوان الإدارة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات على مدار الساعة.

يذكر أن أعداد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدارس نجع حمادي، ممن يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي، 20 ألفا و98 طالبا وطالبة، بينما بلغت أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين ممن يحق لهم أداء الامتحان، 2582 طالبا منتظما، و276 طالبا بنظام المنازل.