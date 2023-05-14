الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تجديد حصول 4 معامل رئيسية لمياه الشرب بأسيوط على شهادة الأيزو طبقا للمواصفات الدولية

معامل مياه الشرب
معامل مياه الشرب

أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تجديد حصول 4 معامل لمياه الشرب على شهادة اعتماد الأيزو، طبقاً للمواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017»، والتي تمثل شهادة من جهة عالمية معترف بها بكفاءة ودقة نتائج تحاليل تلك المعامل.


وأوضح أن المعامل الأربعة هي معمل  الوليدية ومعمل نزلة عبد اللاه، ومعمل القوصية، وكذلك معمل الصرف الصحي بعرب المدابغ، بإجمالي 4 معامل بقطاع المعامل وضبط الجودة.


 وهنأ  الشرقاوي رئيس جميع من شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يأتي في إطار مخططات الشركة واهتمامها بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن، امتثالاً لأهداف الشركة ومخططاتها الاستراتيجية الطامحة للارتقاء بمستوى الجودة.


وأشار إلى أن حصول الأربعة معامل رئيسية على شهادة اعتماد الأيزو طبقاً للمواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017» يأتي كمرحلة أولى ضمن الخطة الطامحة، والتي تستهدف كل معامل الشركة الموزعة على نطاقاتها الجغرافية.


وأكد كيميائي إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل وضبط الجودة بالشركة، أن هذا الاعتماد الدولي لم يأت من فراغ، ولكن بعد مجهود ومثابرة وتجهيز للمعامل وتدريب مكثف للعنصر البشري بالمعامل، منوها بأن الاعتماد تم بعد تقييم المعامل من قبل المجلس الوطني للاعتماد «ايجاك»، و التأكد من استيفاء جميع متطلبات و بنود المواصفة العالمية، و مراجعة الجوانب الفنية التقنية و الإدارية بما تتضمنه من سلامة الإجراءات وتسلسلها مع ضمان مبادئ الحيادية والنزاهة وكفاءة الأطقم القائمة على التحاليل، وكذلك طرق التحاليل المعتمدة دوليا ومدى دقة وسلامة الأجهزة المستخدمة، وطرق ضبط الجودة والالتزام بإصدار التقارير وغيرها من النواحي التقنية والفنية والتوثيقية المعتمدة.

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أسيوط والوادي الجديد الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط العضو المنتدب المهندس على الشرقاوي المجلس الوطني للاعتماد بأسيوط والوادي الجديد توفير كوب مياه نظيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قطاع المعامل للمواصفات الدولية

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