تحديد نهائي الأبطال أبرزها.. أشياء منتظرة في الأسبوع الكروي

ينتظر عشاق كرة القدم الأسبوع الجاري، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والبطولات القارية.

ويأتي على رأس الأشياء المنتظرة هذا الأسبوع، هو تحديد طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض لكم أبرز الأحداث المنتظرة في الأسبوع الكروي الحالي.

تتويج برشلونة

يستعد برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني مساء اليوم الأحد حال الفوز على إسبانيول ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الليجا وقبل النهاية بأربع جولات.

ويحتل البارسا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 82 نقطة وبفارق أكثر من 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد والريال صاحبى المركزين الثانى والثالث، وهو ما يجعل البارسا على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الليجا مبكرًا.

ويستعد برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 27 فى تاريخه، بعد أن توج بالبطولة 26 مرة فى تاريخه آخرها موسم 2018-2019 لكن لم ينجح فى الحصول على اللقب آخر 3 مواسم.

تحديد طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء والأربعاء سيكون موعدًا مع مباريات إياب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث يلعب إنتر وميلان الثلاثاء حيث يقترب إنتر من النهائي بعد فوزه بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب.

بينما يستضيف ملعب الاتحاد قمة المباريات بين مانشستر سيتي وريال مدريد، حيث انتهى لقاء الذهاب بين العملاقين بهدف لكل فريق.

الأهلي للنهائي الرابع على التوالي

يسعى النادي الأهلي لحسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، حيث يستضيف الترجي التونسي الجمعة في إياب نصف النهائي.

ووضع الأهلي قدمًا في النهائي بعدما اكتسح نظيره التونسي في “رادس” بثلاثية نظيفة، لينتظر حال التأهل للنهائي الفائز من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي حيث يلعبان السبت المقبل.

تحديد طرفي نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

ويتحدد أيضًا هذا الأسبوع طرفي نهائي بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، حيث تعادل في الأولى كل من إشبيلية ويوفنتوس بهدف لكل فريق.

بينما في الطرف الآخر من نصف نهائي الدوري الأوروبي فاز روما على بايرليفركوزن بهدف نظيف.

وفي دوري المؤتمر تغلب بازل على فيورنتينا بهدفين لهدف، وهي هي نفس النتيجة لوست هام على نظيره ألكمار.