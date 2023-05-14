تأجيل محاكمة المتهم بقتل طليقته فى الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم نظر محاكمة عاطل؛ لاتهامه بقتل طليقته لرفضها العودة لعصمته، لجلسة دور الانعقاد القادم.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها " ف.م.ع" طليقته بسلاح أبيض مما أدي إلي وفاتها وإصابة المجني عليها "ي.أ.ع".

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، عن أنه على إثر خلافات زوجية سابقة بين المتهم" م.ا.أ" عامل ، وبين المجني عليها " ف.م.ع" طليقته ، وانتقلت للإقامة مع المجني عليها الثانية "ي.ا.ع" شقيقتها، فأعدا لذلك سلاحًا أبيض سكينًا وقصد مسكنهم، وحدثت مشاهدة كلامية بين المتهم والمجني عليهما، وما أن ظفر بالمجني عليها طليقته حتي قام بطعنها طعنة في الصدر توفت على إثرها.