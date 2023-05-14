الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتناول الحوار الوطني قضايا الاستثمار ومواجهة البطالة؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، عن كيفية تناول قضايا الاستثمار ومواجهة البطالة في الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم الأحد، إن الأزمات الدولية فاقمت أزمة الدولار في مصر، ما أثار التخوفات لدى المستثمرين حول إمكانية حفظ أرباحهما في الدولة.

وتابع: "ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأجنبية يجذب أموال المستثمرين، وعلينا في الحوار الوطني وضع حلول لهذه التحديات".

وأوضح أن الترويج للاستثمار يحتاج تحديد المميزات التنافسية التي بناء عليها سأبدأ في الترويج للاستثمار، متابعاً:"بجانب الحوافز التي سأمنحها للمستثمر، يجب أن أرصد العوائق التي تثير مخاوف المستثمرين".

ولفت باسم لطفي، إلى أن هناك دول محيطة بمصر وضعت المميزات الاستثمارية في هيئة نقاط على مؤشر استثماري، وأرى أن مصر يجب ترصد مميزاتها وتبدأ في حصرها لتتمكن من الترويج.

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