الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إطلاق سراحه.. عمران خان يدعو إلى تظاهرات فى عموم باكستان

عمران خان
عمران خان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إلى تظاهرات جديدة في البلاد الأحد، بعد أن أثار احتجازه لوقت قصير على إثر اعتقاله أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.

وقال عمران خان مساء السبت، في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور: "لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة. ينبغي انتزاعها. ينبغي التضحية من أجلها".

ودعا خان أنصاره إلى التظاهر "في شوارعكم وقراكم" في البلاد الأحد، وأعلن عن أنه سيستأنف الأربعاء حملته للانتخابات المبكرة.

وخان المُلاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني منذ إزاحته عن السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة، لكن وزير الداخلية رانا سناء الله تعهد توقيف خان مجددًا، علمًا بأن الأخير يضغط منذ أشهر لإجراء انتخابات قبل أكتوبر أملًا بالعودة إلى الحكم.

خان عمران خان الباكستاني شغب الجيش الباكستاني

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