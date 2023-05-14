بث مباشر.. القداس الإلهي برئاسة البابا تواضروس الثاني بإيبارشية تورينو وروما

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في إيبارشية تورينو وروما صباح اليوم، بكنيسة القديس يوحنا.

وشارك بحضور القداس إلهي بجانب البابا تواضروس الأنبا يوليوس أسقف الخدمات والأنبا دانيا سكرتير المجمع المقدس والأنبا برنابا أسقف تورينو بروما، بالإضافة لعدد شعب غفير من الشمامسة، والشعب المسيحي من روما.

يصلى القداس باللغة العربية والإنجليزية والقبطية.

وكان قد صلى أمس خلال زيارته الرعوية لإيبارشية تورينو وروما عشية الأحد الرابع من الخمسين المقدسة في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران بروما.

وشهدت صلاة العشية حضورًا شعبيًّا كبيرًا من أبناء الإيبارشية، امتلأت بهم جنبات الكاتدرائية.



وعقب صلاة العشية ألقى نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما كلمة شكر خلالها قداسة البابا، معربًا عن ترحيبه بزيارة قداسته، وأصاف: هناك أشخاص صنعهم التاريخ، وهناك أشخاص يصنعون التاريخ، وقداسة البابا تواضروس الثاني منذ تجليسه على السدة المرقسية، يصنع التاريخ ويجول يصنع خيرًا ومحبة وسلام حتى لُقِّبَ بـ "بابا المحبة".



ولفت: "سيذكر التاريخ أن قداسته أول بابا للإسكندرية يشارك بابا روما في مقابلة الأربعاء في ساحة القديس بطرس الرسول، وهي المقابلة الخاصة ببابا الڤاتيكان مع المؤمنين، وأيضًا سيذكر التاريخ أنه اول بابا يصلي في هذه البازيليك، وهي أحد الأربع كنائس البابوية التي لا يصلي فيها الا باباوات الڤاتيكان، ولكن لأن قداسة البابا فرنسيس يخطو مع أبينا قداسة البابا تواضروس خطى المحبة ويسعى جاهدًا نحوها سمح لنا أن نصلي لمساحتها الكبيرة، وهو دليل محبة بالعمل والحق تقديرًا لكنيستنا ولقداسة البابا تواضروس.

https://fb.watch/kwhp56CH5R/?mibextid=Nif5oz