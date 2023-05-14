ممثل مصري اعتبره العديد من النقاد العالميين، أحد أكثر الفنانين موهبًة في الشرق والعالم. اختارته مجلة (باري باتش) كواحد من أفضل 10 ممثلين في العالم. رصيده السينمائي أكثر من 240 فيلم، لم يعرف منها سوى 55 فيلمًا.

عاش بقصر جده اللواء محمود رستم باشا، كان والده عضواً بارزاً للغاية في الحزب الوطني و صديقاً شخصيا للزعيمين محمد فريد و مصطفي كامل، اختار الفن رغم اعتراض أسرته، مما أدى إلى مرض والدته، وإصابتها بالشلل، لأنه رفض إكمال تعليمه الجامعي ،

يعد التمثيل أو مهنة "المشخصاتي" مهنة غير ذات أهمية، ومن يمتهنها لا قيمة له، ولا صوت قانوني أمام القضاء .. وفقا لقواعد وقوانين هذا الزمن..!!

اشتهر بأداء دور الباشا، أشهر أفلامه ،فيلم نهر الحب. اختارته الصحف الأجنبية كأحد أبرز الوجوه السينمائية تميزاً، واعتبر احد أهم عشر فنانين على مستوى العالم من حيث التمكن من الأداء ..انه الفنان القدير زكي رستم.

البداية:

ولد الفنان زكي رستم فى حي (الحلمية) بالقاهرة لعائلة أرستقراطية ، والده وجده من بشوات مصر. ولد فى قصر يملكه جدّه اللواء (محمود باشا رستم) أحد رجال الجيش المصري البارزين، والده (محمود بك رستم) من كبار ملاك الأراضي الزراعية ومن أعضاء الحزب الوطني وصديقًا شخصيا لمصطفى كامل.

توفي والده وهو ما يزال صبيًا، تكفل به صديق والده (مصطفى بك نجيب) - والد الفنان (سليمان بك نجيب) الذي ظل من أصدقاء (زكي رستم) القليلين طيلة حياته، الأمر الذي أتاح له تكوين علاقات مع بعض فناني المسرح في ذلك الحين ومنهم الفنان (عبد الوارث عسر). مارس رياضة رفع الأثقال وحصل على بطولتها عام 1923. بدأت هوايته في التمثيل وهو طالب في البكالوريا عام 1924 حين أعجب به (جورج أبيض) وضمه إلى فرقته.

كان من المفترض أن يستكمل دراسته لكلية الحقوق طبقًا للتقليد السائد في العائلات الارستقراطية الذي يُلزِم أبنائها باستكمال دراستهم الجامعية، ولكنه رفض دراسة الحقوق، وأخبر والدته برغبته في أن يكون ممثلًا. الأمر الذي رفضته بشدة وخيرته بين حياته كفنان وبين استكمال حياته معهم..!

ليختار الفن. انتقل إلى (عمارة يعقوبيان) بوسط القاهرة بمنطقة (وسط البلد) ، حيث عاش لبقية حياته. تسبب موقفه هذا بإصابة والدته بالشلل حزنًا على اختيار ابنها وهو الأمر الذي كان له أثر كبير عليه لبقية حياته. بعدها انتقل لفرقة رمسيس عام 1925 مع (أحمد علام) الذي أسند إليه أدوارا رئيسية ولفرق (فاطمة رشدي) و(عزيز عيد) المسرحية.

ثم أخيرًا للفرقة القومية عام 1935. أما عن لقاءه مع شاشة السينما كان ببدايتها الأولى مع السينما الصامتة بفيلم زينب عام 1930. ثم شارك في أول فيلم مصري ناطق وهو (الوردة البيضاء) عام 1932، وتوالت أعماله السينمائية لثلاثين عامًا متتالية بلا توقف حتى بداية الستينات.عرف بتنوع أدواره خلال مشواره السينمائي ، فمن أدوار الباشا الأرستقراطي إلى الأب الحنون إلى المعلم في سوق الخضار إلى الفتوة إلى الموظف إلى المحامي إلى الزوج القاسي، ترك بصمته الخاصة من خلال أدوار الشر المتميزة ، حتى أصبحت بصمته الخاصة جداً. لما عرف عنه من إجادة تامة لهذه الادواربشكل بالغ التميز.

عُرف بتقمص شخصياته تقمصًا كاملًا وتدقيقه في أدق تفاصيلها من الملبس حتى معايشة الجو أثناء التصوير بكل تفاصيله، الأمر الذي بدأه مبكرًا جدًا منذ بدايته في فرقة (جورج أبيض). ومن أدواره التي تركت بصمة واضحة في السينما المصرية داخل هذا الإطار أدواره في أفلام (رصيف نمرة خمسة)، (الفتوة) و(نهر الحب). يعزي البعض موهبته التمثيلية التي اقترن بها بميله إلى العزلة الشديدة وقلة أصدقائه فلم يكن له أصدقاء تقريبًا من الوسط الفني أو خارجه وكانت علاقته بزملائه تنتهي بانتهاء التصوير ولم يتزوج طيلة حياته.

في أوائل الستينات بدأ سمعه يضعف شيئًا فشيئًا حتى فقد سمعه تمامًا الأمر الذي أجبره ذلك على ترك عمله ونشاطه الأثير وعاش في شقته بوسط القاهرة مع كلبه وخادمه حتى نهاية حياته.

محطات فنية:

عرضت عليه شركة كولومبيا بطولة فيلم عالمي لكنه رفض ولما سألوه عن سبب الرفض قال بغضب "غير معقول اشتغل في فيلم يعادى العرب".

من أشهر أفلامه:

بقايا عذراء 1962

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي، حول نبيلة التي تعمل مُدرسة في القاهرة و في يومها الأول بالعمل تتشاجر مع هدي الابنة المدللة للوزير الأسبق و التي أصبحت عنيدة بعض الشيء بعدما ماتت والدتها و بعد هذا الشجار يدعو والد هدي المدرسة نبيلة لكي يعتذر لها و لكنه و علي غير المتوقع يقع في غرامها و يتزوجها .

أعز الحبايب 1961

تتمحور أحداث الفيلم حول العائلة التي تتفرق مسارات حياة كافة أفرادها حيث يدخل السجن الابن الذي يعمل مهندس بتهمة الاتجار في المخدرات و بعد أن يخرج يُسافر لأحدي الدول العربية ليبحث عن العمل في حين أن أخيه أو الابن الأخر يتزوج مِن امرأة ذات طباع سيئة تتلذذ في إذلال والدة زوجها التي تعيش معهم مما يدفعها للهروب مِن المنزل و العمل خادمة في أحدي المستشفيات .

نهر الحب 1960

تدور أحداث الفيلم حول الفتاة البسيطة نوال التي تعيش مع أخيها المحامي و الذي في أحد الأيام يختلس مبلغ مِن العهدة الموكلة إليه و هو ما يكتشفه رب عمله طاهر باشا و يُقرر أن يبتزه عن طريق طلب يد أخته نوال فتقبل نوال حرصاً علي مستقبل أخيها و زوجته و تذهب للعيش مع رجل لا يعرف للحب معني حتي يمن عليها الله بمولودها هاني الذي يُضيء عليها حياتها ، و بعد فترة تذهب نوال لأخيها الذي بدوره سافر للصعيد ليعمل بعيداً عن تضحية أخته و هناك تلتقي بحب حياتها خالد و تنشأ بينهما قصة حب رومانسية يذيع أمرها في الأوساط الراقية .

إغراء 1957

نعمت هي فتاة شابة تطمح أن تحصل علي حياة هانئة رغيدة تعوضها عن كل المعاناة التي لاقتها طوال حياتها فتدعي الثراء لكي توقع بالشاب الثري حسين في شباك غرامها و لكن هذه الخطة البسيطة تواجها الكثير مِن التحديات و الصعوبات .

موعد مع إبليس 1955

يُعتبر هذا الفيلم أحد أفضل أفلام زكي رستم علي الإطلاق و عن قصته فهي تدور حول طبيب يعيش في القاهرة و يُعاني مِن ضيق الحال و قلة إيراد العيادة و في أحد الأيام يُقابل طبيب أخر يُدعي نبيل و هو في الواقع الشيطان شخصياً و الذي يعقد معه صفقه تنص علي أن يُساعده علي معرفة كافة الأمراض التي يُعاني مِنها مرضاه و هو ما يُساعد علي شهرة الطبيب بشكل واسع و يُصبح حاله ميسوراً للغاية إلا أن هذا الوضع لا يستمر طويلاً و تنقلب الأمور رأساً علي عقب فيما بعد .

أنا الماضي 1951

رجل يدخل السجن بسبب زوج أخته و عشيقته و عندما يخرج مِن السجن يبحث عن هذين الاثنين إلا أنه يكتشف أنهما ماتا بحادث سيارة و لكن يجد أنهما أنجبا بنتاً جميلة يُقرر أن يتزوجها لينتقم منهما بمساعدة أخته و لكن عندما تُنجب يُحاول أن يوقف أخته عند حدها و لكنها تأبي و ينتهي الأمر علي أنه يقوم بقتل أخته بعدما قامت بضربة ضربة مميتة دون قصد .

النهاية:

في عام 1962 حصل على وسام الفنون والعلوم والأدب من الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1968 توقف الفنان زكى رستم تماماً عن التمثيل وابتعد عن السينما واعتزل الناس بعد أن فقد حاسة السمع تدريجياً، حبث قضى معظم وقته في القراءة,

أصيب بأزمة قلبية حادة نقل على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء، وفي ساعة متأخرة من ليلة 15 فبراير عام 1972 صعدت روحه إلى السماء . ولم يشعر به أحد ولم يمشِ في جنازته أحد.