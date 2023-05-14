"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الخوخ خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة

-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-ضرورة إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المتأخرة والتي يتم إعدادها للتصدير

- جمع الثمار في الأصناف المبكرة

-جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق او دفن هذه الثمارلانها مصدر للعدوة من محصول لاخر.

-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل اجراس من السلك لتخويف العصافير حتي وعدم الإفتاك بالمحصول

ثانيا: التسميد

ا- الأشجار التي تروى بالغمر

- الاشجار عمر سنة الى عامان يتم إضافة 150 سم سلفات نشادر او نترات نشادر

-يتم اضافة 100 جم ( سماد مركب ) للاشجار اقل من 4 سنوات و300 جم للاشجار الكبيرة

-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ب- تسميد اشجار الخوخ التى تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2لترحامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف2لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما ياتى 300جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 40 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة وأكبر من ذلك 55:45 لتر/ الشجرة

رابعا: برنامج المكافحة

-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء

-مقاومة ذبابة الفاكهة برش اكتلك بمعدل 1.5سم / التر ماء