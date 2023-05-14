صحة المنوفية: تدريب 60 طبيبا على برامج فنية متكاملة بمنشآت الرعاية الأساسية

دشنت مدرية الشؤن الصحية بمحافظة المنوفية دورة تدريبية لـ60 طبيب بشري من الأطباء المكلفين بالقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2023، بمركز التدريب الإقليمي وبحضور مدير إدارة الرعاية الأساسية الدكتورة ايمان زهران برعاية الأستاذ الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية.

ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى الأول من يونيو المقبل ٢٠٢٣ م ويتناول برنامج طب الأسرة ورعاية الأمومة وتنظيم الاسرة والأعمال الوقائية والمهارات الإدارية والسن المدرسي وبرنامج Imci وبرنامج المناطق الطبية المتكاملة وأساسيات السونار والإسعافات الأولية وبرنامج الطب الشرعي والمنح والبعثات ، بالإضافة للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وبرنامج ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أنه يتم التدريب من خلال مدربين من الوزارة والمديرية، ويقوم بالتنسيق والإشراف على العملية التدريبية الدكتورة إيمان حسن زهران مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسقي التدريب بالإدارة الدكتورة نجلاء فتحي، والدكتورة أمنية عزمي، والأستاذ جرجس موريس.