الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المشروع المجتمعي للحد من التغيرات المناخية بمراكز شباب كفر الشيخ

شباب كفر الشيخ
شباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مشروع الخدمة المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية و زراعة الأشجار والحفاظ عليها بمشاركة 18عضو من أعضاء الجوالة بمركز شباب شباس الشهداء التابع لإدارة شباب دسوق. 

- إقامة حديقة أسرة و مقر اجتماعي لخدمة رواد المركز

 يأتي ذلك بالتعاون مع هندسة الري ومجلس مدينة دسوق عقب تخصيص قطعة أرض تابعة للري لصالح مركز الشباب بطول 150 متر، لإقامة حديقة أسرة و مقر اجتماعي  لخدمة رواد المركز، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع الخدمة المجتمعية بالمركز بقطعة الأرض المخصصة لإقامة حديقة للأسرة، شهدت وضع 15 مقطورة رمل لتسويتها بمحاذاة الطريق العام وتقليم الأشجار المزروعة و عمل سور نباتي و تمهيدها لوضع ألعاب أطفال بالتعاون مع هندسة الري بدسوق ومجلس المدينة لخدمة رواد مركز شباب شباس الشهداء.

- اهتمام وزارة الشباب بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، اهتمام وزارة الشباب بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، و المشروع دليل جديد على تكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفى إطار تنفيذ رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، المشروع بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ مصطفي الخطيب منسق أنشطة الجوالة بالمديرية و عبدالفتاح الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي ومتابعة تنفيذ السادة مديرى الإدارات الفرعية و فرق العمل بمراكز الشباب.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تقوم بزراعة الأشجار في مختلف المدن والمراكز في ربوع المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 مليون شجرة” وذلك للحد من التغيرات المناخية وأيضا للحفاظ علي الهواء النقي النظيف والحفاظ علي البيئة من خلال زراعة الأشجار 

التغيرات المناخية شباب البيئة كفر الشيخ زراعة الأشجار

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