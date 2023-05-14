الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

متابعة امتحانات الازهر
متابعة امتحانات الازهر بالإسكندرية

أجرى الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، جولة مرورية بمعهد بنين الإسكندرية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

واطمأنا على الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج، حيث يقوم الطلاب والطالبات بامتحان مادتي البلاغة اللجنة الاولى للصفين الأول والثاني الثانوى بقسميها، واللجنة الثانية الأدبي مادة المنطق، والعلمي مادة التطبيقات الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي والهندسة للصف الأول الثانوي العلمى.

 

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منطقة الإسكندرية الازهرية جولة مرورية غرفة العمليات امتحانات التعليم النوعي الإسكندرية

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