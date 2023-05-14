الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

زاد البحث عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية قبيل الإعلان الرسمي عنه من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث انطلق بالفعل مارثون الامتحانات لطلاب المدارس بصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان أرقام الجلوس لطلاب المرحلة الثانوية في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 للامتحانات سيكون خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن كل طالب من معرفة اللجنة التي سيؤدى الامتحان فيها ومكان وجوده بها والتي تكون وفقا لشعبته الدراسية (علمي، أدبي).

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد بالفعل الجداول المنظمة لامتحانات الشعبة العلمية والأدبية حيث تم مراعاة إجازة عيد الأضحى المبارك والفاصل الزمني بين المواد الدراسية، والذي يسمح للطلاب بمراجعة المادة جيدا قبل الخضوع للامتحانات حرصا على حالتهم النفسية وتفادي للتوتر العصبي.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة لكل مادة

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية وموعد بدء الامتحانات

رابط الاستعلام على رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة الطلاب للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك مع اقتراب موسم الامتحانات النهائية للعام وبإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة خدمات الطلاب.
  • تحديد الخدمة (أرقام الجلوس).
  • اختيار الشعبة الدراسية.
  • كتابة بيانات الطالب المستعلم بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور رقم جلوس الطالب واللجنة الامتحانية والمدرسة.
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10 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق الامتحانات

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موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023

تجرى امتحانات طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للمخطط الزمني للعام ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب في غضون أسبوعين فقط من انتهاء الامتحانات أى في نهاية شهر يوليو المقبل حيث تبدأ التنسيق في نفس الأسبوع.

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جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023

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