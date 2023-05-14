امتحانات الجيزة.. الدراسات لتانية إعدادى وعلوم وإنجليزى لطلاب "السادس"

تستكمل محافظة الجيزة اختبارات نهاية الفصل الدارسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2022 /2023.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين؛ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتى اللغة الإنجليزية والعلوم.

ومن المقرر أن تنتهي اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي نهاية الأسبوع الحالي.