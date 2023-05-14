الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

امتحانات الجيزة.. الدراسات لتانية إعدادى وعلوم وإنجليزى لطلاب "السادس"

طلاب
طلاب

تستكمل محافظة الجيزة اختبارات نهاية الفصل الدارسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2022 /2023.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين؛ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتى اللغة الإنجليزية والعلوم. 

ومن المقرر أن تنتهي اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي نهاية الأسبوع الحالي.

اختبارات نهاية العام التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الدراسات الاجتماعية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الصف الثاني الإعدادي العام الدراسى الحالى 2022

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بتشجيع تجارة الترانزيت وتطوير هيئة التأمين الاجتماعى يتصدر صحف القاهرة

وزير الإسكان يكشف موقف حجز وحدات "سكن لكل المصريين 4"

خلال الموجة 21.. البحيرة تتصدر المحافظات بأعمال الإزالة والتعديات على أراضي الدولة

"علوم الإسكندرية" تعقد المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات

مصر تقدّم دعمًا طبيًا ونفسيًا للأطفال القادمين من السودان

تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية فى سنورس بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولا

أمل زيادة

زكي رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة