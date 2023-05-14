الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس القداس الإلهى فى كنيسة القديس يوحنا بروما

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي صباح اليوم الأحد 14 مايو، في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران بروما.

ويتزامن القداس الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد مع اليوم الرابع من أيام الخمسين المقدسة ويطلق عليه أحد النور.

وكان قد بدأ البابا زيارته الرعوية لإيبارشية تورينو وروما مساء أمس بصلاة عشية الأحد الرابع من الخمسين المقدسة في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران بروما.

وشهدت صلاة العشية حضورًا شعبيًّا كبيرًا من أبناء الإيبارشية، امتلأت بهم جنبات الكاتدرائية.

وعقب صلاة العشية ألقى نيافة الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما، كلمة شكر خلالها قداسة البابا، معربًا عن ترحيبه بزيارة قداسته، وأضاف: هناك أشخاص صنعهم التاريخ، وهناك أشخاص يصنعون التاريخ، وقداسة البابا تواضروس الثاني منذ تجليسه على السدة المرقسية، يصنع التاريخ ويجول يصنع خيرًا ومحبة وسلام حتى لُقِّبَ بـ"بابا المحبة".

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