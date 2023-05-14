الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة والطيران": فرق مخصصة لمتابعة الشكاوى على السوشيال ميديا

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خصصت وزارة الطيران المدني إدارة مختصة بتلقي الشكاوى في الوزارة، ونجحت الإدارة في تقديم حلول سريعة لجميع المشكلات والاستفسارات التي تم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصة أن الإدارة المختصة بتلقي الشكاوى لم تقتصر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل تشمل جميع وسائل التواصل مثل البريد الإلكتروني والهاتف.

وكشفت مصادر أن الوزارة تحرص على متابعة ما ينشر على صفحات السوشيال ميديا وسائل الإعلام بشأن الطيران المدني بشكل خاص من خلال ادارة مخصصة لذلك تقوم برصد كافة الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المعنية مباشرة، ومتابعتها لحظة بلحظة حتى يتم تقديم الحلول السريعة وتوضيح حقيقة الأمر إذا كان غير صحيح بهدف تكذيب الشائعات في حالة وجودها.

وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن هناك بعض المشكلات تتطلب تدخل الوزير ويقوم الوزير بنفسه بالتدخل لحل الأزمة.

وتقوم الإدارة المختصة برصد الشكاوي تتضمن فريق عمل متخصص في ذلك  يقوم برصد أي شكوى يتم تناولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء الفيس بوك او الاتصال تليفونيا أو تويتر وكذلك البريد الإلكتروني، ويتم تحويلها للجهة المختصة بالإضافة لمتابعة منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء من خلال التواصل المباشر مع المنظومة والتعامل معها وفي حالة وجود شائعات يتم تكذيبها مباشرة من خلال مجلس الوزراء.

السياحة والطيران السياحة الطيران الطيران المدني صفحات السوشيال

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