"المنوفية الأهلية" تعلن البرامج والفرق المتاحة للطلاب العائدين من السودان وروسيا أوكرانيا
أعلنت جامعة المنوفية الأهلية، عن البرامج والفرق المتاحة بالجامعة للالتحاق الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا، وجاءت البرامج والفرق كالتالي.
- أبرز البرامج والفرق المتاحة للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا
اولاً فرقة أولى فقط في البرامج التالية:
1- برنامج الطب والجراحة
2. برنامج طب وجراحة الأسنان
3- برنامج العلاج الطبيعي
4 برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى اكلينيكية)
5- البرنامج العام ( الطب البيطري )
6- برنامج تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي
7- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية
8- برنامج علوم التمريض ويضم عدد (3) مسارات :
(مسار الرعاية التمريضية الطارئة - مسار توليد القبالة - مسار توليد حديثي الولادة)
9-برنامج هندسة المواد وادرة التصنيع
10- برنامج هندسة الحاسوب ويشمل عدد (3) مسارات : (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الاداء - الأمن السيبراني)
11- برنامج علوم البيانات
12- برنامج ذكاء الآلة
13- برنامج الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية
- فرقة أولى وثانية فقط في البرامج الآتية:
1- برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية (كلية الهندسة)
2- برنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة (كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي).
وكانت قد أعلنت جامعة المنوفية الأهلية عـن فـتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021-2022، طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية والطلاب المقيدين بالجامعات ( السودانية - الروسية – الأوكرانية) وذلـك للعـام الجامعي 2023- 2024، من خلال ملء استمارة التسجيل بالموقع الرسمي لجامعة المنوفية الأهلية عبـر الروابط التالية:
1. رابط تسجيل الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي 2023-2024 للطلاب المحولين من الجامعات ( السودانية – الروسية – الأوكرانية ):
https://forms.gle/YLqDp8i4fawfwN7v6
2. رابط تسجيل الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي 2023-2024 لطلاب الشهادات المعادلة والأجنبية و الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021-2022م
https://forms.gle/crUmn48ee3uh9H6G8
وكذلك تقديم المستندات المطلوبة بمقر جامعة المنوفية الأهلية بالدور الأرضي بالمبني الاداري بعد مراجعة البيانات المسجلة على الروابط الالكترونية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد المعلنـة من قبل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة.
موقع جامعة المنوفية الأهلية :
https://goo.gl/maps/89WRxfqUd17CAD1e8