خلال الموجة 21.. البحيرة تتصدر المحافظات بأعمال الإزالة والتعديات على أراضي الدولة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة عمليات الوزارة ، حول نتائج المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

و أشار تقرير غرفة العمليات إلى أن أكثر المحافظات قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة، حيث نجحت في إزالة 1040 حالة مبان مخالفة على مساحة 139 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة 422 حالة مبان مخالفة على مساحة 81 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة 314 حالة مباني على مساحة 48 ألف متر مربع.

بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد 1485 فدان بإجمالي 94 حالة تعد، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 522 فدان أراضي زراعية بإجمالي 249 حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 446 فدان أراضي بإجمالي 21 حالة تعد.

- الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ 21 و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

ولفت الوزير إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

- توجيه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات

كما وجه اللواء هشام آمنة ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة .