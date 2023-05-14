الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف حساب المحافظين فى ملف إزالة التعديات على مكتب وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا اليوم الأحد من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات منذ انطلاق المرحلة الأولى حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

استرداد 1.3 مليون متر مربع بعد إزالة 4407 مبنى مخالف

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 12 مايو الجاري في استرداد حوالى 1.3 مليون متر مربع بعد إزالة 44.7 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة ، وإزالة 1059 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2817 فدانا.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب.

وزير التنمية المحلية يشيد بالمحافظات لجهودها في استرداد الأراضي 

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والوادي الجديد منذ بدء أعمال الموجة الـ21 وحتى الآن.

وزير التنمية المحلية الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة استرداد ١ ٣ مليون متر مربع بعد إزالة ٤٤٠٧ مبنى مخالف

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