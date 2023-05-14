عقب انتخاب رئيس جديد لها.. أبرز المعلومات عن المؤسسة الكاثوليكية لـ"كاريتاس"

تقام حاليًا، الجمعية العامة الثانية والعشرون لكاريتاس الدولية، والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، بروما.

وتمت مناقشة موضوع "كاريتاس والسينودسية"، انطلاقًا من كلمات غبطة الكاردينال ماريو جريش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، والذي قال العمل مع الفقراء لا يعني فقط توفير الوسائل، ولكن التعلم من الفقراء، وهذا جانب مهم.

وأكد غبطة الكاردينال أن السينودسية هي هبة من الله ونعمة، يجب أن ننالها بتواضع وبساطة، مشيرًا إلى أنه لا توجد سينودسية، بدون إجراءات ملموسة للفقراء ومعهم.

وتم أيضًا انتخاب رئيس الأساقفة تارسيسيو كيكوتشي، ليكون رئيسًا جديدًا لاتحاد كاريتاس الدولية. ويمثل جمعية كاريتاس مصر في حضور الجمعية العامة الثانية والعشرين لكاريتاس الدولية المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية.

- أبرز المعلومات عن مؤسسة كاريتاس الدولية

ومؤسسة كاريتاس الدوليّة هي اتحاد 165 منظمة إغاثية كاثوليكية وتعمل في مجال التنمية والخدمة الاجتماعية والمساعدات الإنسانيّة وتعمل في أكثر من 200 بلدًا وإقليمًا في جميع أنحاء العالم، وتعد واحدة من أكبر شبكات العمل الإنساني العالمية.

تهتم المنظمة بشكل جماعي وفردي للعمل من أجل بناء عالم أفضل، وخاصةً بالنسبة للفقراء والمظلومين كما تقول. وقد أنشأت لورينز فيرتمان منظمة كاريتاس الأولى في 9 نوفمبر 1897 في ألمانيا.

تشكلت منظمات وطنية أخرى لفروع كاريتاس في سويسرا 1901، والولايات المتحدة (جمعيات الخيرية الكاثوليكية، 1910)، وفي يوليو 1924، حضر المؤتمر القرباني الدولي في أمستردام، حوالي 60 مندوبًا من 22 دولة، ومقرها في كاريتاس سويسرا في لوسيرن.

في عام 1928، أصبح المؤتمر المعروف باسم كاريتاس كاتوليكا. إجتمع الوفد كل سنتين حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وتعمل المنظمة في مجالات التنمية، وهدفها مساندة الإنسان وتنميته، دون التميز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، وتلتزم كاريتاس بأكثر من نشاط تنموي، وتعمل بالتحديد في ميادين التكوين الأساسي، التدريب والصحة والوقاية والتأهيل، مكافحة المخدرات والإدمان والإيدز من خلال الوقاية والتأهيل، محو الأمية، الصحة، مكافحة مرض الجذام، ترقية المرأة، الحضانات، التدريب المهني، مساندة الأطفال المعرضين للخطر وذوى الاحتياجات الخاصة، التنمية الزراعية، الإسكان، القروض، والمشروعات الصغيرة.