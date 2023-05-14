الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"جهاز القاهرة الجديدة" يعلن تنفيذ خطة الحلول العاجلة لشبكات الصرف الصحى

المهندس عبد الرؤوف
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي

أعلن المهندس عبد الرووف حامد الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق  وتوسعات المحاور الرئيسية بالتجمع الأول والخامس، فضلًا عن تنفيذ أعمال الاند سكيب بالمشروعات السكينة القومية بالتجمع الثالث.  

وأفاد "الغيطي"، بأنه تم البدء في استكمال تنفيذ منظومة أعمال المرافق بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة والمحور (28) الرابط بين الأوسطى، ومحور 24 المؤدى للتسعين الجنوبي والتسعين الشمالي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التسوية والأسفلت بنفس الطريق.

وفي نفس السياق، كشف رئبس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن خطة تنفيذ الحلول العاجلة لشبكات الصرف الصحي، موضحًا أنه جاري  تنفيذ خط انحدار  الصرف الصحي بطريق السويس من قبل الجهاز التنفيذي لشركة الصرف الصحي، وذلك ضمن استكمال أعمال منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة لنقل مياه الصرف بالتجمع الأول إلى الجبل الأصفر عن طريق الانحدار.

وأشار المهندس المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أن الخطة تتضمن الأعمال الجارية بالتجمع الثالث على كمبوند (دار مصر مرحلة الثانية- ودار مصر الـ70 عمارة - كمبوند جنة- سكن مصر أرض المعارض- حي جاردنيا- محلية 8- غرب الجولف- محور 28)، حيث  تم التنبيه  بضرورة الاهتمام  بالأعمال الجارية من تنفيذ أعمال  طرق ولاند سكيب وزراعة وشبكات الري، مع تكثيف أعمال  والنظافة وترميم أي حفريات بالأسفلت داخل وخارج الكمبوند والأحياء، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال التوسعات  لطريق جمال عبدالناصر الفاصل بين أربيلا والدبلوماسيين. 

أعمال المرافق البنية التحتية التجمع الاول التوسعات الصرف الصحي جهاز القاهرة الجديدة

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