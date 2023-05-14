كريم السقا: الحوار الوطنى أول حدث يهتم به الشارع المصرى هذا الاهتمام البالغ

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي وأحد المشاركين في الحوار الوطني، إن المراحل التي مرت بها مصر منذ 25 يناير مرورًا بـ 30 يونيه، وحتى وقتنا هذا، أحدث حالة من التفكير الراديكالي عند بعض الكائنات والأفراد، ولم يستطيعوا تحديد طبيعة المرحلة التي نمر بها.

وأضاف السقا، خلال حواره ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية: "نحن قمنا بعمل ثوري وحراكي على الأرض ميداني بشكل طويل، لكن الناس الذين من المفترض أننا كنا نمثلهم، كانت تطلعاتهم وآمالهم مختلفة، وينتظرون منا حاليا آداء مختلف.

وأوضح أن بعض الناس توجهوا لهذا الآداء المختلف، من إصلاح الدولة والمساهمة في التنمية، إصلاح سياسي، اقتصادي اجتماعي، وهناك ناس أخرى أصرت أن تبقى في حالة من الجمود حتى تظل تعيش في الخيال الثوري ، وهو ما أدى إلى وجود حالة من العزلة لدى بعض الأطراف.

وأشار إلى أن الدولة عن طريق الحوار الوطني، تحاول أن تعيد هذه الأطراف إلى مائدة الحوار، وتبني شراكة جديدة معها، وهو ما ظهر في المشهد العظيم الذي رأيناه خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني أول حدث يهتم به الشارع المصري هذا الاهتمام البالغ.