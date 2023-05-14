الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكشكى: جلسات الحوار الوطنى ستبدأ بمسار جديد للدخول لجمهورية جديدة

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، إن  جلسات الحوار الوطني ستبدأ بمسار جديد يقود الجميع إلى حالة شراكة للدخول لجمهورية جديدة.

 

وأضاف الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا المسار يشمل كل من اعترف بالشرعية والدستور، ويعيش تحت غطاء الدستور المصري، وينطلق من أرضية وطنية، مسار يقودنا إلى حالة انفتاح ومشاركة في مساحات مشتركة للدخول إلى جمهورية جديدة.

 

وأوضح الكشكي، أن هذا المسار يقودنا في المسار الثاني إلى اهتمامات الشارع السياسي، وضخ مزيد من الأكسجين للشارع السياسي، خاصة وأن الحالة التي شهدناها يوم افتتاح جلسات الحوار الوطني 3 مايو، هي حالة من الزخم والمجهود الذي تم خلال 24 جلسة في مجلس الأمناء يقودنا إلى المستهدف منه والهدف الرئيسي، وهو المواطن المصري.

 

وأكد أن المواطن المصري على جدول أعمال هذه المبادرة، منذ اللحظة الأولى لإطلاقها في 29 أبريل في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال العام الماضي. 

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