باحثة: الحوار الوطنى يرسم خريطة أولويات العمل فى المرحلة المقبلة

أوضحت هايدي القصبي، باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل دراسة المركز، قائلة : "إن الدراسة كشفت أن الحوار الوطني يرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر والعالم كله يشهد مجموعة كبيرة من التحديات على كافة الأصعدة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجعلنا نضع خريطة للأولويات الخاصة بنا نحن، وما نريد عمله خلال المرحلة القادمة، وأهم المشكلات التي تواجه مصر، حتى تحقق خطط التنمية الشاملة.

وأوضحت أن الحوار الوطني يعكس رؤية القيادة السياسية، عن تطوير الحياة السياسية في مصر، كجزء أساسي للطريق نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الجمهورية الجديدة تحترم جميع الآراء التي تسع الجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل المواطنين، ومن هنا تأتي أهمية الحوار الوطني، بالإضافة إلى أننا نواجه الكثير من التحديات والقضايا.