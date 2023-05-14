الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يدعو البابا فرانسيس للانضمام لصيغة السلام الأوكرانية

زيلينسكى
زيلينسكى

دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية.

وقال زيلينسكي - في منشور على تليجرام، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "التقيت بالبابا فرانسيس. أنا ممتن لاهتمامه الشخصي بمأساة الملايين من الأوكرانيين. وشددت أيضًا على أن عشرات الآلاف من الأطفال قد تم ترحيلهم. ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، طلبت منه إدانة الجرائم الروسية في أوكرانيا لأنه لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين الضحية والمعتدي".


كما أبلغ زيلينسكي، البابا عن صيغة السلام باعتبارها، حسب قوله، الصيغة الفعالة الوحيدة لتحقيق سلام عادل، وعرض الانضمام إلى تنفيذها.


وتبادل الجانبان بعض الهدايا الرمزية التي ترمز للسلام.


وجاءت زيارة زيلينسكى بعد أن مباحثات مع الرئيس ورئيسة الوزراء الإيطاليين.

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