الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الأوكرانية: قواتنا تتقدم تدريجيا فى ضواحى باخموت

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، بأن قوات بلادها تتقدم تدريجياً في ضواحي باخموت بمنطقة دونيتسك، مشيرة إلى أنها أسرت بعض الجنود الروس.

 

وقالت ماليار - فى منشور على تليجرام، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، "إنه في بؤرة العمليات العسكرية في اتجاه باخموت يتطور الوضع بشكل ديناميكي. قواتنا تتقدم تدريجياً في اتجاهين في ضواحي باخموت، ولن تكون هناك أرقام صحيحة الآن لأن العمليات الجارية مستمرة. قواتنا تقضى على الروس وتقتلهم. لقد أسروا بالفعل العديد من الجنود الروس".


وعلى الجانب الأخر، صرح يان جاجين، مستشار رئيس إقليم دونيتسك بالإنابة اليوم بأن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطًا على طول خط الاشتباك القتالي بأكمله. وأوضح أن الوحدات الأوكرانية تختبر الدفاعات في محاولة لتحديد نقاط الضعف.


إلى ذلك، شنت القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ثماني ضربات استهدفت أفراد ومجموعات المعدات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى أن غارة واحدة استهدفت نظام صاروخي مضاد للطائرات.


وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في تحديثها المسائي - "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية لقوات الدفاع 8 غارات على مناطق تركيز أفراد والمعدات العسكرية للقوات الروسية، بالإضافة إلى غارة واحدة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات للقوات الروسية. كما أسقط مدافعينا اثنين من مسيرات أورلان- 10 الاستطلاعية الروسية".


وقصفت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أربع مجموعات من القوى العاملة للقوات الروسية، ومستودعين للذخيرة ، بالإضافة إلى محطتي راديو للحرب الإلكترونية.


وتشير هيئة الأركان العامة إلى أنه "في الليل، شنت روسيا هجوما هائلا آخر على أراضي أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 / 131. ووفقا لمعلومات محدثة، أسقط المدافعون الأوكرانيون 18 طائرة بدون طيار من أصل 22".

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