الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحة" تبدأ إنشاء مستشفى ميدانى فى الطور بجنوب سيناء

مستشفى ميداني بمحافظة
مستشفى ميداني بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، إنشاء مستشفى ميداني داخل حديقة مستشفى الطور العام لدعم القطاع الصحي بالمدينة وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين، بعد معاناة امتدت لعام ونصف من عدم وجود مستشفى بسبب تنكيس المستشفى العام لوجود عيوب فنية كبيرة مما يجعلها آيلة للسقوط.

جاء القرار استجابة لطلب النائب عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب مجلسي النواب والشيوخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي طالب بمستشفى ميداني بمدينة الطور لخدمة الأهالي، وأن يتم نقل المستشفى الميداني من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة طور سيناء؛ نظرًا لعدم وجود مستشفيات بمنطقة الطور، حيث يعاني الأهالي من عدم توافر الخدمات الطبية.

وأكد نائب التنسيقية أن إنشاء المستشفى يأتي في إطار دعم القطاع الصحي، وإنهاء معاناة الآلاف من أهالي طور سيناء على مدار عام ونصف بسبب غياب المستشفى العام.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء وصول المعدات اللازمة لتدشين المستشفى الميداني داخل حديقة مستشفى الطور العام تمهيدًا للتشغيل في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك في إطار طلب قدمه سليمان جمعة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نيابة عن أهالي مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والذي طالب وزير الصحة بإنشاء مستشفى ميداني بمدينة الطور لحين الانتهاء من تجديد وتطوير مستشفي الطور العام، لحل أزمة الصحة بطور سيناء بعد معاناة طويلة للأهالي.

الأحزاب والسياسيين الخدمات الطبية التنسيقية الأمن القومي الصحة والسكان المستشفى الميداني

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