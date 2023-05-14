الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين فى القاهرة: نشكر مصر على جهودها فى وقف إطلاق النار مع الإسرائيليين

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

علق السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، علي الهدنة المعلنة منذ الساعة العاشرة بوقف إطلاق النار بين الفلسطينين والإسرائيلين.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء السبت، إنه تم التوصل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينين والإسرائيلين برعاية مصرية.

 

وأضاف:" نشكر مصر علي جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الإسرائيليين".

 

وأشار إلى أن المدة لو طالت ولم نتوصل لهدنة لارتفع عدد الشهداء الفلسطينين، موضحاً ان العدوان الإسرائيلي لابد أن يتوقف.

 

وأكد علي ضرورة استمرار الجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني للوصول لحل للقضية الفلسطينية علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

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