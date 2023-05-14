الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف نجحت الوساطة المصرية فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين؟

شادي محسن
شادي محسن

قال شادي محسن، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوساطة المصرية هي عبارة عن تثبيت مصالح متراكمة، سواء مع الطرف الفلسطيني، أو مع الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة. 

وأضاف شادي محسن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك علاقات في ملفات حرجة جدًا مثل ملفات الطاقة، وعلاقات اقتصادية وتجارية بين الدولة المصرية وبين إسرائيل، لافتًا إلى أن إسرائيل تجد في مصر أنها  البديل الاستراتيجي الأول الحالي فيما يتعلق بالطاقة. 

وأوضح الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هذا التثبيت في المصالح يعطي قوة وثقل أكبر للموقف المصري، أمام الطرف الإسرائيلي، وهو نفس الحال مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي فإن جهود مصر يعتبر إدارة للأزمة أكثر منه وساطة، والوساطة تعتبر أحد تكتيكاتها. 

وأشار "محسن"  إلى أن من أحد مراسم إدارة الأزمة هي إدارة هجومية، أي أن مصر بدأت تهدد إسرائيل إن لم تلتزم وتبدأ  في مراحل تفاوض لوقف إطلاق النار، ستكون هناك مراحل حرجة جدًا تهدد أمن إسرائيل.

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ 20 عاما.. "الآثار" تكشف سبب غلق هرم خوفو

حقيقة استغلال مقابر بكفر الشيخ وكر دعارة ومخدرات

الأمن يعيد طفل تائه لأسرته فى الجيزة

ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة

العثور على طفل حديث الولادة بجوار محطة سكة حديد فى المنوفية

ريال مدريد يعبر خيتافى بصعوبة ويستعيد وصافة الدورى الإسبانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة