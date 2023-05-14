عماد الدين حسين: جهود مصر لوقف العدوان على غزة بدأت منذ إطلاق إسرائيل الرصاصة الأولى

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة بدأت منذ الرصاصة الأولى التي أطلقها العدوان على غزة.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الاخبارية، أن الدولة المصرية تعتبر الوسيط الأساسي والمدافع الكبير عن القضية الفلسطينية، حيث تستعمل علاقاتها الإقليمية والدولية والفلسطينية لصون الشعب الفلسطيني قدر ما تستطيع في ظل الظروف المحيطة.

وأوضح أنه كان من المفترض أن تثمر الجهود المصرية عن وقف لإطلاق النار، بعد بداية العدوان بـ 24 ساعة، مساء الأربعاء الماضي في الساعة التاسعة، لكن التعنت الإسرائيلي حال دون تحقيق ذلك.

وأشار إلى أنه رغم كل ذلك، توصلت الجهود المصرية بين الطرفين، إلى أن أثمرت عن هذا التطور المهم، مؤكدًا أن مصر هي المفاوض الرئيسي بين الطرفين.