السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بث مباشر لاحتفالات قطاع غزة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

احتفالات غزة
احتفالات غزة

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، احتفالات في شوارع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيز التنفيذ.

نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار

وكانت وساطة مصرية قد نجحت في الوصول لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بداية من العاشرة مساء اليوم، كما يتضمن الاتفاق وقف استهداف المواطنين وهدم منازلهم.

كما دعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بوقف إطلاق النار، وذلك بعد 5 أيام من القصف المتبادل المتواصل بين الطرفين والذي أدى لاستشهاد 30 شخصًا أغلبهم من النساء والأطفال.

القاهرة الإخبارية احتفالات شوارع غزة نجاح الوساطة المصرية وقف إطلاق النار الجانبين الفلسطينى والاسرائيلي

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