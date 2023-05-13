برلمانى: الحوار الوطنى يساهم فى إزالة العقبات بالمجتمع شرط تقديم مقترحات جادة

كشف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن للمحليات دورًا كبيرًا في الحياة التنفيذية والسياسية بمصر.

وأضاف أن المحليات أساس تنمية الحياة السياسية، لافتًا إلى أن استمرار الحوار الوطني يدل على إكماله والرد على الشائعات.

وأشار النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إلى أن الدولة المصرية تحافظ على الدعم إيمانًا بالدور الاجتماعي لها تجاه المواطنين، موضحًا أن الحوار الوطني يساهم في إزالة العقبات داخل المجتمع بشرط تقديم مقترحات جادة.