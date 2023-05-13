السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الجهاد الإسلامى": ملتزمون بالاتفاق الذى رعته مصر لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

قال الدكتور محمد الهندي، رئيس الإدارة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني ولا تعترف بمفاوضات ولا أي اتفاقيات سلام، وتريد من الشعب الفلسطيني أن يستسلم.

وأضاف «الهندي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا يمكن أن نستسلم مهما كانت إمكانيات الاحتلال الإسرائيلي مقارنة بالإمكانيات الفلسطينية».

وتابع رئيس الإدارة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي: «سندافع عن نفسنا وحقوقنا ومقدساتنا ومستقبل أبنائنا، وكل من شاهد المظاهر والصور والفيديوهات التي خرجت من إسرائيل في اليومين الماضيين يعرف أن إسرائيل ليست البعبع الذي يخيف المنطقة ويعربد فيها».

وأوضحت: «إسرائيل أقرت بأشياء لم تكن تقر بها في السابق، هذا الصراع مستمر وطويل، وهذه جولة من الجولات، حققنا بعض المكاسب من هذه الجولة كما في كل جولة سابقة، وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة ونراقب التزام إسرائيل، أما نحن فملتزمون بهذا الاتفاق الذي رعته مصر وبذلت فيه جهودًا حثيثة خلال الأيام الماضية، والعدو تعلم الدرس وسيلتزم به».

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