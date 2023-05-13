السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استجابة لـ"مساء dmc".. محافظة المنوفية تعيد تأهيل منزل الصيادة سناء

إيمان الحصري
إيمان الحصري

قالت الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها “مساء دى إم سى”، المذاع على قناة “دى إم سى”، إن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، استجاب للبرنامج، وقرر إعادة تأهيل منزل الصيادة سناء، وتوفير الدعم المالى لها. 

وأضافت إيمان الحصري عبر برنامجها: "زوجها تعب، ولم يقدر على العمل على المركب، ولكن السيدة عملت مكان زوجها فى الصيد لمساعدة زوجها فى العيش". 

المحافظة استجابة وقررت توفير مساعدات مادية وتم تكليف إحدى الجمعيات لترميم المنزل وتوفير مستلزمات الأسرة، وقدمت كل الشكر لمحافظ المنوفية للاستجابة للحالة وتقديم الدعم لها.  

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