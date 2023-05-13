استجابة لـ"مساء dmc".. محافظة المنوفية تعيد تأهيل منزل الصيادة سناء

قالت الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها “مساء دى إم سى”، المذاع على قناة “دى إم سى”، إن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، استجاب للبرنامج، وقرر إعادة تأهيل منزل الصيادة سناء، وتوفير الدعم المالى لها.

وأضافت إيمان الحصري عبر برنامجها: "زوجها تعب، ولم يقدر على العمل على المركب، ولكن السيدة عملت مكان زوجها فى الصيد لمساعدة زوجها فى العيش".

المحافظة استجابة وقررت توفير مساعدات مادية وتم تكليف إحدى الجمعيات لترميم المنزل وتوفير مستلزمات الأسرة، وقدمت كل الشكر لمحافظ المنوفية للاستجابة للحالة وتقديم الدعم لها.