السفير الفلسطينى بالقاهرة لـ"الدستور": نشكر مصر على حقن دماء أبناء شعبنا

رحب السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، باتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قائلًا “نتوجه بالشكر إلى الأشقاء في مصر، خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية ولجميع الأجهزة الأمنية السيادية التي عملت وتابعت لحظة بلحظة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة للتوصل إلى هذا الاتفاق، وحقن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك وقف ما يتم من تدمير ممنهج للمنازل والبنية التحتية الفلسطينية”.

وأضاف السفير اللوح فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنه يوجه الشكر أيضًا لجميع الأطراف التي ساهمت ودعمت الدور والجهد المصري الأصيل للتوصل إلى هذا الاتفاق".

كما أعرب السفير الفلسطيني بالقاهرة عن أمله أن يضع هذا الاتفاق الوضع فى قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة، وأن تتم مواصلة هذه الجهود المبذولة من الشقيقة الكبرى مصر لإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني ولأرض دولة فلسطين بشكل كامل، وتمكين شعبنا فى أن يحيا حياة طبيعية وإنسانية فى ظل دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

بوساطة مصرية اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

يذكر أن مصر نجحت فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب ساعات طويلة من المباحثات بذلت فيها القاهرة مجهودًا كبيرًا بين الجانبين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، حيز التنفيذ، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة نحو 150 مواطنًا غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير 51 وحدة سكنية بصورة كلية، وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية، منها نحو 50 وحدة باتت غير صالحة للسكن، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.