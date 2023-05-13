السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو: لاعبو الإسماعيلى تعمدوا إهدار الوقت.. وشيكابالا قادر على اللعب 90 دقيقة

أوسوريو
أوسوريو

انتقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إهدار لاعبي الإسماعيلي للوقت من خلال السقوط وإدعاء الإصابة.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز الأول على الزمالك منذ 5 سنوات في جميع المسابقات بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد الحديث عن إهدار الوقت في المباراة، اللاعبون ادّعوا الإصابة كثيرا طوال اللقاء ولا نعرف إن كانوا مصابين بالفعل أم لا وخلال الشوط الثاني لم نلعب 45 دقيقة بسبب إهدار الوقت".

وأضاف: "مشاركة شيكابالا لمدة 90 دقيقة؟ شيكابالا قادر على فعل ذلك مثل باقي لاعبي الفريق وأي لاعب غير قادر على لعب 90 دقيقة لن يكون متواجدا بالفريق".

وتابع: "خلال المباراة خسرنا الكثير من الكرات لكن سنحاول تحسين الأمر.. أتمنى ألا تكون إصابة الونش قوية وسننتظر حتى غدا لتحديد الجهاز الطبي حجم الإصابة".

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الزمالك الاسماعيلى الدورى المصرى

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