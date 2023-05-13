المسلمانى: زيارة الرئيس السيسى لكازاخستان أحدثت نقلة نوعية فى علاقة البلدين

سلط الإعلامي أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولى"، الضوء على العلاقات بين مصر وكازاخستان.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "كازاخستان دولة مهمة في آسيا الوسطى وكانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، لكن عندما انهار الاتحاد السوفيتي بدأت تتشكل جمهوريات مستقلة منها جمهورية كازاخستان الشقيقة".

وأضاف: "بمجرد الاستقلال بدأت علاقات قوية بين كازاخستان ومصر"، لافتًا: "رئيس كازاخستان نور سلطان باييف زار مصر عام 1993، وكانت زياة مهمة تم الاتفاق فيها على تأسيس جامعة مشتركة للجامعة المصرية الكازاخية نور مبارك".

ولفت الإعلامي أحمد المسلماني: "العلاقة بيننا وبين كازاخستان علاقة تاريخية وهي جزء من الثقافة الإسلامية عبر قرون طويلة"، موضحًا "الأزهر له مكانة كبيرة جدًا عند كازاخستان هناك والمدرسة الأزهرية هي المعتمدة في كازاخستان".

وأكد الإعلامي أحمد المسلماني: "في عام 2016 حدثت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين بزيارة الرئيس السيسي لكازاخستان"، موضحًا: "زيارة الرئيس السيسي فتحت آفاقًا جديدة للعلاقات بين البلدين وكانت زيارة الرئيس المصري بمناسبة مرور 25 سنة على استقلال كازاخستان".